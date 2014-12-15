日本股市：盘中下跌，安倍胜选未带来多少安慰

路透东京12月15日 - 日本股市周一盘中下滑，此前油价大跌打压美 国股市；而日本首相安倍晋三在周末的众议院选举大获全胜，并未给投资 者带来多少安慰。 0136 GMT，日经指数 跌0.8%至17,227.79点，开盘不久一度触 及17,037.21点的低位。 美国股市上周录得两年半最大单周跌幅，受累于油价重挫。 美国原油期货 周一亚洲盘初跌幅一度达2.5%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始召开会议，也令投资者感 到紧张；美联储料暗示升息。 美元兑日圆 低见117.78，打压大型出口股。 丰田汽车 和日产汽车 分别跌1.4%和1.8%。 日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的众院选举中大胜，确保其可以 坚持刺激通胀的经济政策和采取有力的安全立场 。但对于担 心日本经济和全球成长前景的投资者来说，这场胜利并未带来鼓舞。 东证股价指数 下滑0.7%至1,390.86点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>跌0.8%至12,598.26点。(完)