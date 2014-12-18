日本股市：日经指数早盘跳涨2.5%，美联储声明振奋人心

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透东京12月18日 - 日本股市日经指数 周四早盘跳涨2.5%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济给出乐观评估，并承诺将“耐心地”决定何时该提高借款成本。
日经指数早盘中段报17,242.15点，创11月初来最大涨幅，并脱离周三所及的六周半低位16,672.94点。
分析师称，日经指数即将在25日移动均线切入位17,404.44点遭遇阻力。
美联储周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定 义为“至少等待两次会议”，意味着联储至少不会在明年4月以前升息。
“投资者受到叶伦讲话的鼓舞...”东海东京调查中心首席策略师Hiroyuki Nakai表示。
油价反弹亦安抚市场人气。
东证股价指数 上升2.5%至1,385.49点，33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 亦上涨2.5%至12,561.25点。(完)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。