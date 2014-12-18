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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:40 BJT

日本股市：日经指数早盘跳涨2.5%，美联储声明振奋人心

路透东京12月18日 - 日本股市日经指数 周四早盘跳涨2.5%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济给出乐观评估，并承诺将“耐心地”决定何时该提高借款成本。

日经指数早盘中段报17,242.15点，创11月初来最大涨幅，并脱离周三所及的六周半低位16,672.94点。

分析师称，日经指数即将在25日移动均线切入位17,404.44点遭遇阻力。

美联储周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定 义为“至少等待两次会议”，意味着联储至少不会在明年4月以前升息。

“投资者受到叶伦讲话的鼓舞...”东海东京调查中心首席策略师Hiroyuki Nakai表示。

油价反弹亦安抚市场人气。

东证股价指数 上升2.5%至1,385.49点，33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 亦上涨2.5%至12,561.25点。(完)
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