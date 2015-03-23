日本股市：日经指数刷新15年高点，制药商Eisai大涨

路透东京3月23日 - 日本股市日经指数周一上涨至15年新高，跟随美 国股市涨势，其中Eisai 飙升逾20%，此前一券商调高该股评级 ，称其治疗阿兹海默氏症的药物研发取得进展。 Eisai股价飙升至纪录高点8,748日圆，此前巴克莱将其评级从“中 性”上调至“加码”。该股是今日早盘成交第二大的股票，为日经指数涨 幅贡献了60点。 日经指数 早盘上涨1.1%至19,772.47点，为2000年4月以来的 盘中新高。 日股该指标指数今年迄今已经上涨了13%，超越美国等其他股市的表 现。标准普尔500指数同期涨幅为2.3%。 夏普 大涨4.2%至一周半高点，之前有消息称台湾鸿海<2317. TW>正考虑加入援助该公司。 东证股价指数 上涨0.8%，报1,592.80点，JPX-日经400指数<. JPXNK400>上扬0.8%，至14,473.20点。(完)