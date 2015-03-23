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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 10:55 BJT

日本股市：日经指数刷新15年高点，制药商Eisai大涨

路透东京3月23日 - 日本股市日经指数周一上涨至15年新高，跟随美
国股市涨势，其中Eisai 飙升逾20%，此前一券商调高该股评级
，称其治疗阿兹海默氏症的药物研发取得进展。
    
     Eisai股价飙升至纪录高点8,748日圆，此前巴克莱将其评级从“中
性”上调至“加码”。该股是今日早盘成交第二大的股票，为日经指数涨
幅贡献了60点。
    
    日经指数 早盘上涨1.1%至19,772.47点，为2000年4月以来的
盘中新高。
    
    日股该指标指数今年迄今已经上涨了13%，超越美国等其他股市的表
现。标准普尔500指数同期涨幅为2.3%。
    
    夏普 大涨4.2%至一周半高点，之前有消息称台湾鸿海<2317.
TW>正考虑加入援助该公司。
    
    东证股价指数 上涨0.8%，报1,592.80点，JPX-日经400指数<.
JPXNK400>上扬0.8%，至14,473.20点。(完)
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