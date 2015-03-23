日本股市：日经指数刷新15年高点，制药商Eisai大涨

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透东京3月23日 - 日本股市日经指数周一上涨至15年新高，跟随美 国股市涨势，其中Eisai 飙升逾20%，此前一券商调高该股评级 ，称其治疗阿兹海默氏症的药物研发取得进展。 Eisai股价飙升至纪录高点8,748日圆，此前巴克莱将其评级从“中 性”上调至“加码”。该股是今日早盘成交第二大的股票，为日经指数涨 幅贡献了60点。 日经指数 早盘上涨1.1%至19,772.47点，为2000年4月以来的 盘中新高。 日股该指标指数今年迄今已经上涨了13%，超越美国等其他股市的表 现。标准普尔500指数同期涨幅为2.3%。 夏普 大涨4.2%至一周半高点，之前有消息称台湾鸿海<2317. TW>正考虑加入援助该公司。 东证股价指数 上涨0.8%，报1,592.80点，JPX-日经400指数<. JPXNK400>上扬0.8%，至14,473.20点。(完)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。