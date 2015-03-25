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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:41 BJT

日本股市：早盘追随美股小跌，除息日前的买兴遏制跌幅

分析师称，虽然有迹象显示日经指数已在较短时间内急涨，但在周四
大多数股票除息前，市场不太可能大跌。
    
    分析师还称，长期来看，投资者仍看多日本股市。
    
    东证股价指数 小跌0.1%，至1,585.30点。JPX-日经400指数<.
JPXNK400>跌0.1%至14,409.48点。(完)

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