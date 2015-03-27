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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 11:07 BJT

日本股市：早盘在逢低买盘支撑下小涨，Panasonic宣布收购计划后走高

Panasonic 跳涨5.7%至1,614日圆，为2008年11月以来最高
。此前该公司表示，未来四年准备斥资1万亿(兆)日圆用于并购。 
    
    东芝 逆势下跌3.5%，受累于隔夜SanDisk 股价因下
调营收预估而重挫18.4%。
    
    今日稍早公布的日本通胀数据对股市影响不大。日本2月全国核心消
费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.0，市场预估为增长2.1%。 
    
    东证股价指数 涨0.3%至1,573.55点。JPX-日经400指数<.JPXN
K400>升0.3%至14,316.31点。(完)
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