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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 14:22 BJT

日本股市：收低，美国就业数据疲弱损及风险意愿

东证股价指数 跌0.2%至1,560.71点。只有15.92亿股换手，创2014年8月来最低水准。

JPX-日经400指数 亦下滑0.2%至14,182.88点。

夏普跳涨6.1%，此前消息人士称该公司可能剥离液晶显示器(LCD)面板业务，并向政府支持的产业革新机构(INCJ)寻求投资。 (完)
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