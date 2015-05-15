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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 11:10 BJT

日本股市：日经指数早盘上涨，Nikon公布疲弱财测后重挫

“如果海外市场稳定下来且不确定性进一步缓解，投资者将逐渐关注
日本市场中的特定因素，”Nissay Asset Management策略师Isao Kubo表
示，并称日经指数可能回升至20,000点。
    
    夏普 一度重挫11.5%，此前公布四年内第三度亏损，并宣布
重组举措，但投资者认为重组措施力道不足。 
    
    东证股价指数 升0.3%至1,596.90点，JPX日经400指数<.JPXNK
400>涨0.3%至14,425.94点。(完)

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