日本股市：日经指数早盘连续第10天走高，日圆下跌提振出口商获利

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日经指数已连续上涨10天，为1988年2月以来最长连涨，期间累计涨5 .2%。 越来越多的指标显示美国经济正从疲弱的第一季中复苏，从而引燃美 联储今年稍晚将升息的预期，进而提振美元兑日圆触及八年高位124.09。 “我认为市场连涨数日后将有所修正，但与我最初预期相左的是，股 市受到日圆疲软的提振，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda称 ，“此前美元兑日圆在上端位于121-122附近的区间内盘整，股市对此反 应不大，但现在人们预计汇价将升破此区间，股市因而做出正面反应。” 东证股价指数 涨0.8%至1,675.26点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>升0.8%至15,140.57点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。