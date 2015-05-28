日本股市：日经指数早盘连续第10天走高，日圆下跌提振出口商获利

日经指数已连续上涨10天，为1988年2月以来最长连涨，期间累计涨5 .2%。 越来越多的指标显示美国经济正从疲弱的第一季中复苏，从而引燃美 联储今年稍晚将升息的预期，进而提振美元兑日圆触及八年高位124.09。 “我认为市场连涨数日后将有所修正，但与我最初预期相左的是，股 市受到日圆疲软的提振，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda称 ，“此前美元兑日圆在上端位于121-122附近的区间内盘整，股市对此反 应不大，但现在人们预计汇价将升破此区间，股市因而做出正面反应。” 东证股价指数 涨0.8%至1,675.26点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>升0.8%至15,140.57点。(完)