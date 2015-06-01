日本股市：逆转稍早跌势微幅收高，连涨第12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月1日 - 日本股市日经指数周一连续第12日上涨，抹去稍 早受疲弱经济数据拖累而出现的跌幅。 日内交投震荡。午后帮助大盘逆转跌势的因素是，日本央行可能购买 上市交易基金(ETF)的猜测。 日经指数 收盘微涨0.03%或6.72点，至20,569.87点，创15年 新高。 该指数还创下1988年2月来最长连涨期。 东证股价指数 上升0.3%至1,678.56点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上扬0.2%至15,157.56点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。