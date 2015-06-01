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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 14:45 BJT

日本股市：逆转稍早跌势微幅收高，连涨第12日

路透东京6月1日 - 日本股市日经指数周一连续第12日上涨，抹去稍
早受疲弱经济数据拖累而出现的跌幅。
    
    日内交投震荡。午后帮助大盘逆转跌势的因素是，日本央行可能购买
上市交易基金(ETF)的猜测。
    
    日经指数 收盘微涨0.03%或6.72点，至20,569.87点，创15年
新高。
    
    该指数还创下1988年2月来最长连涨期。
    
    东证股价指数 上升0.3%至1,678.56点，JPX-日经400指数<.JP
XNK400>上扬0.2%至15,157.56点。(完)

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