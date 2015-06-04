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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 14:11 BJT

更正-日本股市：早盘跟随欧美市场走高，乐天宣布发股计划后股价暴跌

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为“过去两天”累计下跌的96点，而非“本周前两天”)

路透东京6月4日 - 日股日经指数周四早盘上涨，跟随美国和欧洲股市涨势，但日本乐天(Rakuten)股价暴跌，因该公司此前宣布计划发行16亿美元新股。

交易商表示，虽然股市已将过去两天累计下跌的96点扳回逾一半，但在全球债券收益率剧烈波动之际，投资者依然谨慎避免大举押注。

他们还称，投资者关注美国周五出炉的就业报告，寻找美国升息时机的线索。

日经指数 上涨0.4%至20,545.54点，仍徘徊在15年高位附近。

美债收益率与欧洲债券收益率齐涨，欧洲央行总裁德拉吉称市场应习惯波动率较高的时期。

“全球收益率上升可能不会直接影响日本股市，但如果海外股市下滑，可能会对日股产生负面影响，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo表示。

他称，周五美国非农就业报告出炉后美债收益率的走势可能引发日本市场获利了结。

“如果美国经济确实强劲而且美债收益率上升，那么日本市场就是时候出现调整了，”Kubo说。

日本乐天网站 逆势大跌5.7%，此前该公司宣布将发行新股以筹资约1,880亿日圆(15亿美元)，并将筹得资金的90%用于偿债。

东证股价指数 上升0.4%至1,675.89点，JPX-日经400指数 涨0.3%至15,113.27点。(完)

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