更正-日本股市：早盘跟随欧美市场走高，乐天宣布发股计划后股价暴跌

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(更正：因英文原文有误，内文第二段应为“过去两天”累计下跌的96点，而非“本周前两天”)
路透东京6月4日 - 日股日经指数周四早盘上涨，跟随美国和欧洲股市涨势，但日本乐天(Rakuten)股价暴跌，因该公司此前宣布计划发行16亿美元新股。
交易商表示，虽然股市已将过去两天累计下跌的96点扳回逾一半，但在全球债券收益率剧烈波动之际，投资者依然谨慎避免大举押注。
他们还称，投资者关注美国周五出炉的就业报告，寻找美国升息时机的线索。
日经指数 上涨0.4%至20,545.54点，仍徘徊在15年高位附近。
美债收益率与欧洲债券收益率齐涨，欧洲央行总裁德拉吉称市场应习惯波动率较高的时期。
“全球收益率上升可能不会直接影响日本股市，但如果海外股市下滑，可能会对日股产生负面影响，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo表示。
他称，周五美国非农就业报告出炉后美债收益率的走势可能引发日本市场获利了结。
“如果美国经济确实强劲而且美债收益率上升，那么日本市场就是时候出现调整了，”Kubo说。
日本乐天网站 逆势大跌5.7%，此前该公司宣布将发行新股以筹资约1,880亿日圆(15亿美元)，并将筹得资金的90%用于偿债。
东证股价指数 上升0.4%至1,675.89点，JPX-日经400指数 涨0.3%至15,113.27点。(完)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。