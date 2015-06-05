日本股市：日经指数收盘小跌，关注美国非农就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周五收跌，美国非农就业报告 将在日内稍晚出炉，可能提供关于美国升息时间的线索，该数据公布前投 资者愈发谨慎。 日经指数 收低0.1%至20,460.90点，脱离近一周前所及的15年 高位20,655.33点。 该指数周线下滑0.5%，结束此前三周连涨走势。 东证股价指数 跌0.4%至1,667.06点。JPX-日经400指数<.JPXN K400>下滑0.4%至15,049.51点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”