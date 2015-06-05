日本股市：日经指数收盘小跌，关注美国非农就业数据

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周五收跌，美国非农就业报告 将在日内稍晚出炉，可能提供关于美国升息时间的线索，该数据公布前投 资者愈发谨慎。 日经指数 收低0.1%至20,460.90点，脱离近一周前所及的15年 高位20,655.33点。 该指数周线下滑0.5%，结束此前三周连涨走势。 东证股价指数 跌0.4%至1,667.06点。JPX-日经400指数<.JPXN K400>下滑0.4%至15,049.51点。(完)