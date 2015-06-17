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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 11:12 BJT

日本股市：日经指数震荡下行，投资者在美联储决定公布前保持谨慎

“市场情绪比较紧张，所以投资者不想买进出口商和银行类股这样的大盘股，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

还有一些交易员担心散户投资者的保证金买盘头寸增加，会导致大幅修正。

“如果散户投资者卖出，不太可能对市场产生巨大影响，”但严重全球性利空事件可能引发大规模卖出，一日本经纪商的交易员称。

东证股价指数 跌0.2%至1,636.10点，日经JPX400指数 跌0.2%，至14,759.84点。(完)

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