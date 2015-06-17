日本股市：日经指数震荡下行，投资者在美联储决定公布前保持谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场情绪比较紧张，所以投资者不想买进出口商和银行类股这样的大盘股，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
还有一些交易员担心散户投资者的保证金买盘头寸增加，会导致大幅修正。
“如果散户投资者卖出，不太可能对市场产生巨大影响，”但严重全球性利空事件可能引发大规模卖出，一日本经纪商的交易员称。
东证股价指数 跌0.2%至1,636.10点，日经JPX400指数 跌0.2%，至14,759.84点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”