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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 14:09 BJT

日本股市：日经指数收跌触及一周低点，盘中交投震荡等待FED会议

路透东京6月17日 - 日本股市周三在震荡交投中跌至一周低点，投资者紧张不安，等待日内稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果。

希腊可能发生债务违约的担忧挥之不去，亦压制风险资产的胃纳。

日经指数 跌0.2%至20,219.27点，盘中一度触及6月10日来最低20,137.33点。

东证股价指数 下滑0.4%至1,633.70点，JPX-日经400指数 跌0.4%至14,740.56点。(完)

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