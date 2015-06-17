日本股市：日经指数收跌触及一周低点，盘中交投震荡等待FED会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月17日 - 日本股市周三在震荡交投中跌至一周低点，投资者紧张不安，等待日内稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果。
希腊可能发生债务违约的担忧挥之不去，亦压制风险资产的胃纳。
日经指数 跌0.2%至20,219.27点，盘中一度触及6月10日来最低20,137.33点。
东证股价指数 下滑0.4%至1,633.70点，JPX-日经400指数 跌0.4%至14,740.56点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”