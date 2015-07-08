日本股市：日经指数下挫1.6%，受中国股灾拖累

路透东京7月8日 - 日本股市周三早盘下跌，因中国股市重挫令人担忧对中国经济产生破坏性打击；中国是日本的重要出口市场。

对中国市场曝险较高的企业股票重挫，建筑机械制造商小松制作所 和日立建机 分别跌3.4%和2.2%。

业务依赖大宗商品需求的贸易公司也下跌，三菱商事 和住友商事 分别下挫2.5%和4.0%。

日经指数 扩大盘初跌幅，早盘下跌1.52%至20,067.59点，此前中国股市开盘下挫。

沪综指 跳水8%，触发资金涌向避险的日圆。

“投资者目前想脱手和中国相关的股票，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说，并补充道因担心中国赴日游客减少，入境旅游相关股票亦遭冲击。

投资者也继续担忧希腊局势，希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，目前希腊银行业者资金即将告罄。

“大多数投资者乐观认为，希腊危机不会给全球市场带来重大冲击，但欧股持续下跌引人忧虑，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

东证股价指数(Topix) 跌1.85%至1,606.91点，JPX-400指数 下挫1.86%，至14,513.55点。