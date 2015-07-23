重发-日本股市：日经指数早盘上涨，受乐观的企业获利提振

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路透东京7月23日 - 日本股市日经指数周四早盘上涨，因对国内企业获利的乐观情绪，此前电机生产商Nidec公布强劲的季度获利。

Nidec 公布4-6月当季营业利润大增24.1%至创纪录的310亿日圆(2.4992亿美元)后，股价跳升10%。

但卫材 逆势下跌近10%，为交投第三活跃的股票，此前其伙伴公司Biogen 的实验性阿尔茨海默氏病药物的研究数据令人失望。

日经指数 早盘涨0.3%，至20,661.19点。

有交易员称，随着对中国股市震荡等国际风险的担忧消退，投资者开始将焦点转向国内催化因素。

“对企业业绩强劲的预期始终都在，大家最后会关注这点的，”Nissay资产管理的股票策略师Isao Kubo说，其并补充称，日本股市有可能逐步升回6月触及的18年半高点20,952.71。

与入境旅游增加相关的股票表现出色，日本国家旅游局周三公布，今年上半年到日本旅游的海外游客数量创纪录，较上年同期跳增46%至914万人。

百货商店类股攀升，Isetan Mitsukoshi Holdings 涨2.1%，Takashimaya 涨2.5%。东京迪士尼度假区经营者Oriental Land 攀升2.3%。