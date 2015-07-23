重发-日本股市：日经指数早盘上涨，受乐观的企业获利提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透东京7月23日 - 日本股市日经指数周四早盘上涨，因对国内企业获利的乐观情绪，此前电机生产商Nidec公布强劲的季度获利。
Nidec 公布4-6月当季营业利润大增24.1%至创纪录的310亿日圆(2.4992亿美元)后，股价跳升10%。
但卫材 逆势下跌近10%，为交投第三活跃的股票，此前其伙伴公司Biogen 的实验性阿尔茨海默氏病药物的研究数据令人失望。
日经指数 早盘涨0.3%，至20,661.19点。
有交易员称，随着对中国股市震荡等国际风险的担忧消退，投资者开始将焦点转向国内催化因素。
“对企业业绩强劲的预期始终都在，大家最后会关注这点的，”Nissay资产管理的股票策略师Isao Kubo说，其并补充称，日本股市有可能逐步升回6月触及的18年半高点20,952.71。
与入境旅游增加相关的股票表现出色，日本国家旅游局周三公布，今年上半年到日本旅游的海外游客数量创纪录，较上年同期跳增46%至914万人。
百货商店类股攀升，Isetan Mitsukoshi Holdings 涨2.1%，Takashimaya 涨2.5%。东京迪士尼度假区经营者Oriental Land 攀升2.3%。
东证股价指数 涨0.3%，至1,659.48点，JPX-日经400指数 涨0.2%至14,973.39点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”