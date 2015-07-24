日本股市：日经指数早盘下跌，市场等待中国数据出炉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
分析师称，日本市场人气将取决于中国7月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值的表现。此数据将提供中国经济状况的最新线索。
中国股市市值一度蒸发4万亿(兆)美元，打击了投资者信心。分析师指出，部分投资者担心市场暴跌会拖累经济。
“虽然此数据的表现可能对日本整体市场影响不大，但如果数据逊于预期，那么发那科 等拥有大量与中国相关业务的公司可能受挫，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
主要出口股表现好坏参半，丰田汽车 持平，日产汽车 上涨0.4%，Panasonic 下跌0.2%。
东证股价指数 跌0.3%至1,660.58点，JPX-日经400指数 跌0.3%至14,973.34点。
截至发稿时，中国7月制造业PMI初值已公布，降至48.2，为15个月低位(6月终值为49.4)。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。