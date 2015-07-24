日本股市：日经指数早盘下跌，市场等待中国数据出炉

分析师称，日本市场人气将取决于中国7月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值的表现。此数据将提供中国经济状况的最新线索。

中国股市市值一度蒸发4万亿(兆)美元，打击了投资者信心。分析师指出，部分投资者担心市场暴跌会拖累经济。

“虽然此数据的表现可能对日本整体市场影响不大，但如果数据逊于预期，那么发那科 等拥有大量与中国相关业务的公司可能受挫，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

主要出口股表现好坏参半，丰田汽车 持平，日产汽车 上涨0.4%，Panasonic 下跌0.2%。

东证股价指数 跌0.3%至1,660.58点，JPX-日经400指数 跌0.3%至14,973.34点。