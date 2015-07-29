日本股市：日经指数早盘小跌，关注美联储决策

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
交易商称，由于中国股市近期剧烈震荡，投资者亦保持谨慎。
发那科(Fanuc) 交投最为活跃，股价一度重挫14%，至2月以来最低19,985日圆。公司把截止3月一年的净利预估从6,801亿下调至6,233亿日圆，因智能手机行业需求放缓及中国的企业支出存在不确定性。
Tokyo Electron(TEL) 暴跌11%至6,593日圆，此前公司把全年营业利润预估自1,120亿日圆下调至950亿日圆。
交易商指出，日本企业财报整体表现应该会富有韧性，但考虑到芯片(晶片)需求疲弱，而且中国经济放缓，一些为IT产业提供服务的企业财报可能欠佳。
发那科和Tokyo Electron合计拖累日经指数下滑132点，后者现跌83点。
东证股价指数 持平于1,629.49点，JPX-日经400指数 持平于14,696.89点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。