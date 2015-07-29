日本股市：日经指数早盘小跌，关注美联储决策

交易商称，由于中国股市近期剧烈震荡，投资者亦保持谨慎。

发那科(Fanuc) 交投最为活跃，股价一度重挫14%，至2月以来最低19,985日圆。公司把截止3月一年的净利预估从6,801亿下调至6,233亿日圆，因智能手机行业需求放缓及中国的企业支出存在不确定性。

Tokyo Electron(TEL) 暴跌11%至6,593日圆，此前公司把全年营业利润预估自1,120亿日圆下调至950亿日圆。

交易商指出，日本企业财报整体表现应该会富有韧性，但考虑到芯片(晶片)需求疲弱，而且中国经济放缓，一些为IT产业提供服务的企业财报可能欠佳。

发那科和Tokyo Electron合计拖累日经指数下滑132点，后者现跌83点。