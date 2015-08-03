日本股市：早盘下跌，受中国制造业数据拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“对中国经济的担忧正在影响日本股市，这一点无可否认。不仅是建筑设备制造股和大宗商品相关类股受到影响，对高科技股的担忧也愈发强烈，因为(中国)智能手机销售可能放缓，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。
中国财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。
此前，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周六联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50，创2月以来最低水准。生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至五个月低位。
本田汽车 逆势上涨7%，此前公布4-6月获利强劲，得益于北美销售旺盛。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”