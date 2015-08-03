日本股市：早盘下跌，受中国制造业数据拖累

“对中国经济的担忧正在影响日本股市，这一点无可否认。不仅是建筑设备制造股和大宗商品相关类股受到影响，对高科技股的担忧也愈发强烈，因为(中国)智能手机销售可能放缓，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。