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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 11:16 BJT

日本股市：回吐涨幅微跌，因人民币意外贬值促使投资者获利了结

日经指数 下跌0.2%至20,761.03点，此前一度上涨0.7%至20,946.93点，与6月底所及高位20,952.71点近在咫尺。

东证股价指数 下跌0.1%至1,689.04点，此前触及八年高位1,702.83点。

“东证股价指数触及1,700点后，市场涨势可能暂停。但从基本面上来说，日本企业目前为止公布的财报强健给股市提供支撑，”住友生命保险旗下股权投资主管Hiroshi Ono称。

人民币下跌对日本股市是一把双刃剑。一方面，这会刺激中国经济，从而可能支撑日本股市。另一方面，这可能损及日本通过宽松货币政策和日圆贬值来刺激通胀的努力。

与中国业务往来较多的企业受到买盘支撑，因冀望中国政府将出台新刺激举措。(完)

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