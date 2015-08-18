日本股市：日经指数尾随美股升势走扬，但中国疑虑抑制升幅

“这样的好消息却被中国经济放缓忧虑所抵消，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

近几日市场交投清淡，反映出投资者倾向于避险。

周一，东证股指股票仅换手17.09亿股，为6月中旬以来最低，成交额亦降至4月初以来最低。

杰士汤浅 表现抢眼，股价劲扬2.5%，此前日经新闻报导称，该公司将在2017年开始生产下一代电动车用锂离子电池。