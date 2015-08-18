日本股市：日经指数尾随美股升势走扬，但中国疑虑抑制升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这样的好消息却被中国经济放缓忧虑所抵消，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
近几日市场交投清淡，反映出投资者倾向于避险。
周一，东证股指股票仅换手17.09亿股，为6月中旬以来最低，成交额亦降至4月初以来最低。
杰士汤浅 表现抢眼，股价劲扬2.5%，此前日经新闻报导称，该公司将在2017年开始生产下一代电动车用锂离子电池。
东证股价指数 上涨0.2%至1,677.02点，JPX-日经400指数 升0.2%至15,106.87点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”