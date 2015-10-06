日本股市：日经指数升至两周半高点，美国升息预期降温提振风险偏好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
对中国经济大幅放缓及美国今年可能升息的担忧，令投资者惴惴不安。但他们现在重回风险较高资产，因上周五出炉的美国非农就业报告表现疲弱，促使人们猜测美联储将等待更长时间后才会开始利率正常化。
“两大忧虑之一已经减轻，因此投资者开始押注风险资产，”三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda称，“此前因这些忧虑做空日股的投资者现在回补空仓，这可能将支撑市场一段时间。”
他还表示，日经指数下行时的目标位16,500点提升至17,500点，不过市场将继续观察可能提供美国经济状况线索的各种指标。
东证股价指数 上涨1.5%至1,485.42点，JPX-日经400指数 升1.5%至13,309.72点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”