日本股市: 小幅收低,投资者对超买现象保持审慎

路透东京12月11日 - 日本股市日经指数周二下跌,因投资者对日经指 数的超买迹象保持审慎,该指数在过去一个月上涨近10%,不过该指数守在 关键的9,500水准之上. 日经指数 收低0.1%,报9,525.32点,但是受到五日均线9,520.0 9点的支撑.日本东证股价指数(TOPIX) 小跌0.3%,收报786.07点.( 完)