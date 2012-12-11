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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 14:20 BJT

日本股市: 小幅收低,投资者对超买现象保持审慎

路透东京12月11日 - 日本股市日经指数周二下跌,因投资者对日经指
数的超买迹象保持审慎,该指数在过去一个月上涨近10%,不过该指数守在
关键的9,500水准之上.
    
    日经指数 收低0.1%,报9,525.32点,但是受到五日均线9,520.0
9点的支撑.日本东证股价指数(TOPIX) 小跌0.3%,收报786.07点.(
完)

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