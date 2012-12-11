重发-更新版-日本股市: 小幅收低,投资者对超买现象保持审慎

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以调整格式 新增细节) 路透东京12月11日 - 日本股市日经指数周二下跌,因投资者对日经指 数的超买迹象保持审慎,该指数在过去一个月上涨近10%,不过该指数守在 关键的9,500水准之上. 日经指数 收低0.1%,报9,525.32点,但是受到五日均线9,520.0 9点的支撑. 日经指数因下跌而脱离"超买区",但14日相对强弱指标仍为接近70.该 水准被视为超买,且通常预示近期可能会出现回落. 大盘过去一个月已上涨了9.9%,在反对党领袖安倍晋三呼吁日本央行 采取积极的政策行后,日圆已走贬.安倍料在12月16日大选胜选. 出口类股获益最多,但近来投资者开始对这类个股获利了结.本田汽车 、日产汽车 、索尼 和Daikin Industries <636 7.T>均受到获利卖盘打压,跌幅在0.7-1.5%间. "股市可能需要有所回落,之后才会继续走高."东京一分析师表示."可 能会守住住9,000点...年底前成交量非常清淡." 受助于过去一个月的大涨,今年迄今日经指数 已累计上扬12.7 %,表现与美国标普500指数一致,但不及泛欧STOXX Europe 600 14 .3%的涨幅. 日本东证股价指数(TOPIX) 在清淡交易中下滑0.3%至786.07点 .成交量为15.4亿股,低于周一的19.4亿和上周均值19.1亿.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。