重发-更新版-日本股市: 小幅收低,投资者对超买现象保持审慎

(重发以调整格式 新增细节) 路透东京12月11日 - 日本股市日经指数周二下跌,因投资者对日经指 数的超买迹象保持审慎,该指数在过去一个月上涨近10%,不过该指数守在 关键的9,500水准之上. 日经指数 收低0.1%,报9,525.32点,但是受到五日均线9,520.0 9点的支撑. 日经指数因下跌而脱离"超买区",但14日相对强弱指标仍为接近70.该 水准被视为超买,且通常预示近期可能会出现回落. 大盘过去一个月已上涨了9.9%,在反对党领袖安倍晋三呼吁日本央行 采取积极的政策行后,日圆已走贬.安倍料在12月16日大选胜选. 出口类股获益最多,但近来投资者开始对这类个股获利了结.本田汽车 、日产汽车 、索尼 和Daikin Industries <636 7.T>均受到获利卖盘打压,跌幅在0.7-1.5%间. "股市可能需要有所回落,之后才会继续走高."东京一分析师表示."可 能会守住住9,000点...年底前成交量非常清淡." 受助于过去一个月的大涨,今年迄今日经指数 已累计上扬12.7 %,表现与美国标普500指数一致,但不及泛欧STOXX Europe 600 14 .3%的涨幅. 日本东证股价指数(TOPIX) 在清淡交易中下滑0.3%至786.07点 .成交量为15.4亿股,低于周一的19.4亿和上周均值19.1亿.(完)