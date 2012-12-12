日本股市: 盘初升至七个半月高位,因日圆疲软提振出口类股

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周三盘初上扬并触及七个半 月高点,因日圆疲软提振科技股和其它出口类股,且华尔街股市表现强劲支 撑人气. 日经指数 盘初扬升0.8%至9,594.51点.开盘报9,606.25点,为4月 27日来高位.东证股价指数 亦升0.8%至792.64点.(完)