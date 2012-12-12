日本股市: 受科技股推动早盘收高,触及七个半月高位

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周三上涨,触及七个半月高点 ,因科技股在美股的推动下上扬,但尾盘可能削减涨幅,因投资者可能在周 日选举前锁定获利. 日经指数 早盘收高0.5%报9,570.08点,开盘报9,606.25点,为4 月27日以来高位. 朝鲜(北韩)无视国际禁令,发射一枚远程火箭的消息,并未令市场受到 什么影响. 东证股价指数 上涨0.5%,报790.26点.(完)