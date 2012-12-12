日本股市:日经指数收升至近八个月高位,出口股领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周三上涨,收在将近八个月最 高水准,出口股领涨,因市场继续揣测大选后的新政府可能向央行施压,要 求其采取更积极的政策,这令日圆承压. 日经指数 收高0.6%报9,581.46点,来到"超买区",其14日相对 强弱指标为70.9. 该指标处于70或以上水准则被视为市场超买,通常暗示 近期可能会拉回. 东证股价指数 收升0.7%,报791.29点.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。