日本股市:日经指数收升至近八个月高位,出口股领涨

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周三上涨,收在将近八个月最 高水准,出口股领涨,因市场继续揣测大选后的新政府可能向央行施压,要 求其采取更积极的政策,这令日圆承压. 日经指数 收高0.6%报9,581.46点,来到"超买区",其14日相对 强弱指标为70.9. 该指标处于70或以上水准则被视为市场超买,通常暗示 近期可能会拉回. 东证股价指数 收升0.7%,报791.29点.(完)