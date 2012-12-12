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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 14:21 BJT

日本股市:日经指数收升至近八个月高位,出口股领涨

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周三上涨,收在将近八个月最
高水准,出口股领涨,因市场继续揣测大选后的新政府可能向央行施压,要
求其采取更积极的政策,这令日圆承压.
    
    日经指数 收高0.6%报9,581.46点,来到"超买区",其14日相对
强弱指标为70.9. 该指标处于70或以上水准则被视为市场超买,通常暗示
近期可能会拉回.
    
    东证股价指数 收升0.7%,报791.29点.(完)

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