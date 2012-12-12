更新版1-日本股市: 日经指数收升至近八个月高位,出口股领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
出口商从日圆走弱中获益最多.日圆/美元报82.655,距离11月22日触及的七个半月低点82.84日圆不远.
"财政和货币政策双管齐下,应该足以带来持续六到九个月的多头周期...我们持看多观点."一位外资银行的高级交易员表示,并称关键在于选对股票.
"大选后是否会有获利了结?是的.不过我们不建议这种操作.12月和明年1月对于日经指数而言,通常是表现比较好的月份."他说.
周三领涨的出口股包括TDK 、佳能 、本田汽车 和丰田汽车,涨幅在0.9%-3.5%之间.
日本金融市场未受朝鲜发射远程火箭消息的影响.
日本东证股价指数(TOPIX) 收低0.7%,报791.29,成交相对活络.交易量为19.4亿股,高于周二的15.4亿股和上周均值19.1亿股.
美国银行美林表示,基本预计东证股价指数未来12个月将升至880点;乐观推测则是触及1,050点,这与周三收盘位相比要高出32.7%.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。