更新版1-日本股市: 日经指数收升至近八个月高位,出口股领涨

出口商从日圆走弱中获益最多.日圆/美元报82.655,距离11月22日触及的七个半月低点82.84日圆不远.

"财政和货币政策双管齐下,应该足以带来持续六到九个月的多头周期...我们持看多观点."一位外资银行的高级交易员表示,并称关键在于选对股票.

"大选后是否会有获利了结?是的.不过我们不建议这种操作.12月和明年1月对于日经指数而言,通常是表现比较好的月份."他说.

周三领涨的出口股包括TDK 、佳能 、本田汽车 和丰田汽车,涨幅在0.9%-3.5%之间.

日本金融市场未受朝鲜发射远程火箭消息的影响.

日本东证股价指数(TOPIX) 收低0.7%,报791.29,成交相对活络.交易量为19.4亿股,高于周二的15.4亿股和上周均值19.1亿股.