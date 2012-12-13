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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:14 BJT

日本股市: 盘初涨至七个半月高位,宽松预期打压日圆

路透东京12月13日 - 日本股市日经指数周四盘初上涨1%至七个半月
高位;市场预计日本央行将实施更强有力的货币宽松举措,打压日圆/美元
跌至八个半月低位.
    
    日经指数 上涨98.63点至9,680.09点.东证股价指数 涨
1%至798.83点.(完)

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