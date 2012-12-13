日本股市: 早盘触及八个月高点,出口股上扬

路透东京12月13日 - 日股日经指数周四早盘升穿9,700点,为4月初以 来首次,因对日本央行将扩大货币宽松举措的预期升温,日圆走软,从而支 撑出口股. 日经指数 早盘收涨1.6%至9,733.73点,盘中一度高见9,741.24 点. 周四的涨势令股指进一步陷入"超买"区域,14日相对强弱指标为76.该 指标在70以上被认作超买,通常暗示近期可能回拉. 野村证券技术分析师Shoichiro Yamauchi表示,日经指数可能进一步 冲高,尽管有回落的技术面信号. "我们认为日圆贬值将继续,"他说,并补充道,预计到明年2月或3月日 经指数将升至10,250点. 出口股受追捧,丰田汽车,本田汽车,佳能, TDK Corp,和索尼 涨幅在1.3-4.9%之间.(完)