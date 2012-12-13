日本股市: 收在八个月高位,受出口股涨势激励

路透东京12月13日 - 日本股市日经指数周四升穿9,700点,为4月初以 来首次,因对日本央行将扩大货币宽松举措的预期升温,日圆走软,从而支 撑出口股. 日经指数 上涨1.7%至9,742.73点,为4月5日以来的最高收盘位 .东证股价指数 上升1.0%,报799.21点.(完)