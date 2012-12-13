更新版 1-日本股市: 日经指数触及9,700上方的八个月高位,但可能很快回落

丰田汽车 上扬1.1%.本田汽车 劲升2.7%.索尼<6758. T>和夏普均大涨6.4%. 日圆兑美元触及八个半月低位83.67日圆,因投资者押注日本央行将在 周日大选后有更大胆动作. 主要反对党领导人安倍晋三呼吁日本央行采取激进的政策举动,包括 设定2%的通胀目标和承诺"无限制宽松".他的言论令日圆在上个月走弱,并 帮助提振股市. 日本东证股价指数(TOPIX) 放量上涨1.0%至799.21点.主板成 交量达到27.7亿股,为3月9日以来高位.上周日均成交量在19.1亿股. 银行股 周四亦涨,投资者寻找在过去一个月涨势中表现落 后的个股. 三井住友金融集团 攀升2.7%.三菱UFJ金融集团 涨1. 1%.瑞穗金融集团 涨1.5%.野村控股 大涨4.0%. Panasonic 大幅上扬7.9%至一个半月高位,为主板交投第二活 跃的个股.之前巴克莱证券将其评级从"中性"上调至"加码",称股价看似已 经触底.(完)