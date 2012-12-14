日本股市: 早盘因企业短观报告不佳而小幅收低,周日大选前气氛谨慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月14日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅收低,投资人在周日大选之前调整 仓位,技术分析显示市场超买.另外,疲弱的企业信心也打击市场人气. 日经指数 早盘收低0.1%,至9,734.09点.上日收在4月5日以来最高收位. 市场人士说,日经指数今日可能盘旋在约9,720.36点,此为12月到期的日经期货及期权合 约结算价. 东证股价指数 上涨0.2%至800.60点.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。