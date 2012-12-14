日本股市: 早盘因企业短观报告不佳而小幅收低,周日大选前气氛谨慎

路透东京12月14日 - 日本股市日经指数周五早盘小幅收低,投资人在周日大选之前调整 仓位,技术分析显示市场超买.另外,疲弱的企业信心也打击市场人气. 日经指数 早盘收低0.1%,至9,734.09点.上日收在4月5日以来最高收位. 市场人士说,日经指数今日可能盘旋在约9,720.36点,此为12月到期的日经期货及期权合 约结算价. 东证股价指数 上涨0.2%至800.60点.(完)