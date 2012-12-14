更新版 1-日本股市: 大选前夕收低,仍处于超买区域

"可以预料到的是,周一将有许多外国投资者结清他们的仓位,然后他们就可以去滑雪度假了.那些不怎么了解情况的人可能会说,这表明之前不过是短期走势罢了,我们现在可以暂时忽略日本问题."里昂证券的日本分析师Nicholas Smith说道,"对于长线投资者,我不会建议他们按照周一模式来操作...目前看来中长期题材还是相当不错的."他预计日股明年有望上涨15-20%.

"利好日股的一些重要因素包括,股票估值很便宜,目前不受投资者青睐,并且企业的资产负债表也很健康."Schroders Private Banking的资产配置经理Robert Farago表示,"增长前景依然低迷,但不会比欧洲和英国更糟糕,同时企业获利预计将在今明两年实现增长."

一些出口股遭遇获利卖盘,奥林巴斯,日立 和尼康 的跌幅介于0.5-2.4%.但佳能 和索尼 上涨.

日经指数今年迄今上涨15.2%,高于同期美国标准普尔500指数 和泛欧绩优股指标 的涨幅,后两个股指的升幅分别为12.9%和14.3%.(完)