更新版 1-日本股市: 大选前夕收低,仍处于超买区域

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
"可以预料到的是,周一将有许多外国投资者结清他们的仓位,然后他们就可以去滑雪度假了.那些不怎么了解情况的人可能会说,这表明之前不过是短期走势罢了,我们现在可以暂时忽略日本问题."里昂证券的日本分析师Nicholas Smith说道,"对于长线投资者,我不会建议他们按照周一模式来操作...目前看来中长期题材还是相当不错的."他预计日股明年有望上涨15-20%.
"利好日股的一些重要因素包括,股票估值很便宜,目前不受投资者青睐,并且企业的资产负债表也很健康."Schroders Private Banking的资产配置经理Robert Farago表示,"增长前景依然低迷,但不会比欧洲和英国更糟糕,同时企业获利预计将在今明两年实现增长."
一些出口股遭遇获利卖盘,奥林巴斯,日立 和尼康 的跌幅介于0.5-2.4%.但佳能 和索尼 上涨.
日经指数今年迄今上涨15.2%,高于同期美国标准普尔500指数 和泛欧绩优股指标 的涨幅,后两个股指的升幅分别为12.9%和14.3%.(完)
(编译 高琦 审校 程琳)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。