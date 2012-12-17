日本股市: 早盘收高1.6%至八个半月高位,自民党胜选提振出口类股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升1.6%至八个半 月高点,受助于自民党周日大选获胜后日圆走弱. 日经指数 早盘上涨156.43点,收在9,893.99点.日圆兑美元触 及20个月低位84.48日圆,出口类个股因此获追捧. 出口类股中,本田汽车 、索尼 、Daikin Industries 和Fanuc 涨幅在1.1-5%间. 此番大选获胜,令日本自民党与公明党两党能够在众议院取得三分之 二的多数席次,可联手推翻或阻挡法案通过.. "日经指数短期内有可能触及10,000点.不过,我有些担心日本央行在( 12月)20日的会议."SMBC日兴证券首席分析师阪上亮太称. 他说,如果日本央行周四未能宣布进一步的货币宽松政策,则投资者可 能对过去一个月的涨势获利了结.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。