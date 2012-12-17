日本股市: 早盘收高1.6%至八个半月高位,自民党胜选提振出口类股

路透东京12月17日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升1.6%至八个半 月高点,受助于自民党周日大选获胜后日圆走弱. 日经指数 早盘上涨156.43点,收在9,893.99点.日圆兑美元触 及20个月低位84.48日圆,出口类个股因此获追捧. 出口类股中,本田汽车 、索尼 、Daikin Industries 和Fanuc 涨幅在1.1-5%间. 此番大选获胜,令日本自民党与公明党两党能够在众议院取得三分之 二的多数席次,可联手推翻或阻挡法案通过.. "日经指数短期内有可能触及10,000点.不过,我有些担心日本央行在( 12月)20日的会议."SMBC日兴证券首席分析师阪上亮太称. 他说,如果日本央行周四未能宣布进一步的货币宽松政策,则投资者可 能对过去一个月的涨势获利了结.(完)