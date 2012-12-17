更新版 1-日本股市: 收盘创八个半月高位,自民党赢得大选

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
分析师表示,市场此前已经消化了自民党的大选胜利,但乐见该党获得 的"绝对多数"优势.借助这一优势,下任首相安倍晋三将有更大影响力向日 本央行施压,迫使其推出激进货币政策. "许多投资者准备对近期涨势获利了结,随着日圆空仓和股票多仓的积 累,他们可能仍在寻找时机."瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi称. 日经指数在过去的一个月上涨了13.48%,受助于疲弱日圆.此前安倍晋 三呼吁日本央行采取"无限制宽松措施"、定下2%通胀目标以及推出大量公 共开支,以此提振该国经济. 日经指数年初至今涨幅为16.25%,高于美国标准普尔500指数 的 12.4%和泛欧STOXX Europe 600指数 的14.3%涨幅. 周一日经指数上涨,使得其进一步深入"超买"范畴.14日相对强弱指标 报78.34. 但分析师称,有迹象显示涨势可能在中期内维持.用于东京证交所第一 类股的腾落指数报140.4. "如果腾落指数在120到140间,那么通常表明近期将出现回落.不过如 果超过了140并接近150,那么表明市场能量很强,足以令其进一步走高."大 和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。