更新版 1-日本股市: 收盘创八个半月高位,自民党赢得大选

分析师表示,市场此前已经消化了自民党的大选胜利,但乐见该党获得 的"绝对多数"优势.借助这一优势,下任首相安倍晋三将有更大影响力向日 本央行施压,迫使其推出激进货币政策. "许多投资者准备对近期涨势获利了结,随着日圆空仓和股票多仓的积 累,他们可能仍在寻找时机."瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi称. 日经指数在过去的一个月上涨了13.48%,受助于疲弱日圆.此前安倍晋 三呼吁日本央行采取"无限制宽松措施"、定下2%通胀目标以及推出大量公 共开支,以此提振该国经济. 日经指数年初至今涨幅为16.25%,高于美国标准普尔500指数 的 12.4%和泛欧STOXX Europe 600指数 的14.3%涨幅. 周一日经指数上涨,使得其进一步深入"超买"范畴.14日相对强弱指标 报78.34. 但分析师称,有迹象显示涨势可能在中期内维持.用于东京证交所第一 类股的腾落指数报140.4. "如果腾落指数在120到140间,那么通常表明近期将出现回落.不过如 果超过了140并接近150,那么表明市场能量很强,足以令其进一步走高."大 和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示.(完)