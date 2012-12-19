日本股市: 日经指数早盘升逾万点大关,出口与金融类股领涨

路透东京12月19日 - 日本股市日经指数周三早盘升逾万点大关,为超过八个月来首次,出口商与金融类股引领涨势,因为投资者预期新政府上台后将放宽货币政策.

美国府会避开财政悬崖的磋商取得进展,也激励市场人气.日经指数 早盘收高1.3%至10,050.32点,先前一度达到10,060.93点,为4月3日以来最高.

成交放量,早盘共换手约21.2亿股,上周日均成交量为22.9亿股.

分析师表示,投资者年底前可能会尝试追高日股,3月27日创下的年内高点10,255.15是下一道目标.

"市场已经处于超买,但投资者越来越警醒到投资组合中欠缺日股配置的风险,"SMBC日兴证券股市部部长西广市表示."这种情况就像是你在速限100公里的路上飙到500公里,就算有警察也拦不住你."

日本央行周三展开两日货币政策会议,央行受迫于强大的压力需进一步扩大资产购买计划,以便促进日本脱离2000年以来第四度的经济衰退.(完)

欲参考原文报导,请点选

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR 美股一周展望 .N/OCN 纽约证交所最活跃个股 .AV.N 美股盘前/盘后 XHR/USCN Nasdaq最活跃个股 .AV.O 美股ADR收盘报导 ADR/CN 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N 美股业绩公布日程 US/RESFCN 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N 股市新闻 STX-CMN Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 美股盘中英文报导 STXNEWS/US Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 欧洲股市报导 .EUCN 日本股市报导 .TCN 香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN 澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN 韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN 英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI 法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览 CTMT/CN