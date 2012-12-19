更新版 1-日本股市: 受货币宽松预期提振大涨2.4%,八个多月来首次收在万点上方

许多海外投资者由于并未看好日本股市,错过了初段涨势.不过,目前无奈入市.该状况有可能会进一步支撑 涨势. 美银美林进行的最新基金经理调查显示,全球资产经理对日本股市的乐观情绪较前月好转,有17%的基金经 理准备在未来12个月内低配日本股票,11月时这一比例为39%. 根据路透数据,交投最旺盛的1月日经指数期权是行权价在10,500的看涨期权.该行权价较周 三收盘位高出3.3%.排名第二的期权是行权价在10,750的看涨期权,之后是行权价在9,500的另一 看涨期权. 不过,周三涨幅再度加剧了日经指数的"超买"状态.其14日相对强弱指标在85,远高于超买的分水岭70.超买 通常预示着近期可能面临修正. 技术信号亦显示日经指数进一步突破波林格区间的上轨,表明股指已经超买;"卖出"信号触发. 今年迄今日经指数上涨了20.2%,表现超出美国标准普尔500指数 的15%和泛欧STOXX Europe 600指数 的14.7%. 日本东证股价指数(TOPIX) 周三放量收高2.8%,报839.34.有40.3亿股易手,为2011年3月以来最高水 平.(完)