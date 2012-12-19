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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 15:23 BJT

更新版 1-日本股市: 受货币宽松预期提振大涨2.4%,八个多月来首次收在万点上方

许多海外投资者由于并未看好日本股市,错过了初段涨势.不过,目前无奈入市.该状况有可能会进一步支撑
涨势.
    
    美银美林进行的最新基金经理调查显示,全球资产经理对日本股市的乐观情绪较前月好转,有17%的基金经
理准备在未来12个月内低配日本股票,11月时这一比例为39%.
    
    根据路透数据,交投最旺盛的1月日经指数期权是行权价在10,500的看涨期权.该行权价较周
三收盘位高出3.3%.排名第二的期权是行权价在10,750的看涨期权,之后是行权价在9,500的另一
看涨期权.
    
    不过,周三涨幅再度加剧了日经指数的"超买"状态.其14日相对强弱指标在85,远高于超买的分水岭70.超买
通常预示着近期可能面临修正.
    
    技术信号亦显示日经指数进一步突破波林格区间的上轨,表明股指已经超买;"卖出"信号触发.
    
    今年迄今日经指数上涨了20.2%,表现超出美国标准普尔500指数 的15%和泛欧STOXX Europe 600指数
 的14.7%.
    
    日本东证股价指数(TOPIX) 周三放量收高2.8%,报839.34.有40.3亿股易手,为2011年3月以来最高水
平.(完)

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