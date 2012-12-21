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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:16 BJT

日本股市: 日经指数盘初上扬,出口类股领涨

路透东京12月21日 - 日本股市日经指数周五盘初上扬,或测试九个月高位,日圆
走软促使出口类股走高.隔夜,美国财政谈判举得进展的期望提振美股攀升.
    
    日经指数 上涨1.0%至10,142.09点,东证股价指数 升0.9%至846.27
点.(完)

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