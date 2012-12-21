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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 11:38 BJT

日本股市: 早盘收低,投资者抛售出口股

路透东京12月21日 - 日股日经指数周五回吐稍早涨幅转跌.之前美国共和党避免财政悬崖的议案未获得足
够支持,风险偏好降低使日圆上涨,引发对出口股的抛售.
    
    日经指数 早盘收低0.3%至10,014.17点,稍早一度高见10,175.06点.该指数盘中曾短暂跌破万点关
口.
    
    分析师称,之前由于寄望美国财政协商在朝着达成协议的方向发展,投资者准备追涨市场,但事态最新进展
打压了这种乐观情绪.
    
    东证股价指数 跌0.2%至837.11点.(完)

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