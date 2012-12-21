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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:34 BJT

日本股市: 收盘跌破万点关口,受美国财政悬崖负面情绪冲击

路透东京12月21日 - 日本股市日经指数周五跌破万点大关.此前美国共和
党旨在避免财政悬崖的提议未能获得足够支持,引发期货和出口类股抛盘.
    
    日经指数 收低1.0%,报9,940.06点,早盘一度涨至10,175.06点.日本
东证股价指数(TOPIX) 收低0.7%,报832.72点.(完)

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