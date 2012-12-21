更新版1-日本股市: 日经指数收盘跌破万点关口,因美国财政协商再陷僵局

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
"美国股指期货下跌后,投资者感到不安."立花证券分析师Kenichi Hirano称, 他还表示投资人也很快出售了日经指数期货. 分析师亦表示,在三天长周末假期前,投资者以美国财政谈判的消息作为获利了 结的藉口.过去五周以来,日经指数上扬了14.8%. "投资人措手不及.一些投资者仍在圣诞节前买入,但另外一部分等待对近期涨 幅获利了结的人,决定以美国财政悬崖谈判的消息作为卖出理由."大和证券资深技 术分析师Hikaru Sato表示. 出口类股方面,丰田汽车 周五下跌2.5%,早盘时曾上扬2.1%.佳能<7751 .T>收低1.5%,早先一度上涨1.6%. 奥林巴斯 一度重挫2.8%,最后收低0.7%.该公司今日表示,因获得海外 监管机构批准的时间延后,旗下医疗事业部与索尼 进行合并将需要比预期 更长的时间.. 日本东证股价指数(TOPIX) 放量下跌0.7%至832.72点.今日有36.1亿股 易手,上周日均值为22.9亿股.本周的日平均值为35.3亿股.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即