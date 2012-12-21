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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 15:56 BJT

更新版1-日本股市: 日经指数收盘跌破万点关口,因美国财政协商再陷僵局

"美国股指期货下跌后,投资者感到不安."立花证券分析师Kenichi Hirano称,
他还表示投资人也很快出售了日经指数期货.
    
    分析师亦表示,在三天长周末假期前,投资者以美国财政谈判的消息作为获利了
结的藉口.过去五周以来,日经指数上扬了14.8%.
    
    "投资人措手不及.一些投资者仍在圣诞节前买入,但另外一部分等待对近期涨
幅获利了结的人,决定以美国财政悬崖谈判的消息作为卖出理由."大和证券资深技
术分析师Hikaru Sato表示.
    
    出口类股方面,丰田汽车 周五下跌2.5%,早盘时曾上扬2.1%.佳能<7751
.T>收低1.5%,早先一度上涨1.6%.
    
    奥林巴斯 一度重挫2.8%,最后收低0.7%.该公司今日表示,因获得海外
监管机构批准的时间延后,旗下医疗事业部与索尼 进行合并将需要比预期
更长的时间..
    
    日本东证股价指数(TOPIX) 放量下跌0.7%至832.72点.今日有36.1亿股
易手,上周日均值为22.9亿股.本周的日平均值为35.3亿股.(完)

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