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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 08:24 BJT

日本股市: 日经指数盘初上扬,出口股因日圆疲弱而上涨

路透东京12月25日 - 日股日经指数周二盘初上扬,出口类股因日圆疲弱而上涨;在圣诞假
期缺乏参与者的情况下,成交量能料仍低落.
    
    日经指数 涨1.6%至10,097.09点;东证股价指数 则涨1.4%至844.18点.(完)

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