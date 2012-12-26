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亚洲 | 2012年 12月 26日 星期三 14:21 BJT

日本股市: 触及九个月高位,安倍晋三出任首相

路透东京12月26日 - 日本股市日经指数周三收于九个月高位,此前日圆跌至20个月最低,因预期在新首相安倍晋三的压力下,央行将采取积极宽松货币政策的立场.

日经指数 收高1.5%,或150.24点,报10,230.36点,为3月27日来最高.东证股价指数 收高1.2%,至847.71.

接近市场收盘时,安倍晋三得到众议院批准成为日本首相.(完)

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