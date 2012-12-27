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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:12 BJT

日本股市: 日经指数升至21个月高位,首相言论提振风险意愿

路透东京12月27日 - 日本股市日经指数周四攀升至21个月高位,出口和银行类股领涨,因日
本新任首相誓言抗击通缩和打压日圆升势激发投资者风险意愿.
    
    日经指数 收高0.9%至10,322.98点,东证股价指数 收高0.8%,至854.09.(完)

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