更新版 1-日本股市: 收于21个月收盘高位,出口和金融类股涨势提振大盘

日股有望录得2005年以来最大年度涨幅. 一家外资券商的交易员称:"人们今天回到交易室...根据内阁名单和 自民党政策决定宣布后看到的情况,建立了一些仓位." 日本财务大臣麻生太郎称,首相安倍晋三命其编制一份刺激方案,无需 受制于上任政府规定的新债发行上限,这暗示可能会有更加激进的经济刺 激政策出炉. 保险等金融股上涨.第一生命保险公司 上涨2.0%,T&D Holdin gs Inc 上涨3.9%. 日圆走贬惠及出口股,丰田汽车 、本田汽车 、TDK C orp 和Panasonic Corp 上涨1.0%至2.6%不等． 日圆下跌使日本企业获利前景恶化速度在12月进一步放缓． 除受政策利好提振上涨的板块外,造纸、个人金融等板块也吸引到买 盘. 但交易员称,此类买盘可能很快消退,因为投资者似乎忽视了基本面情 况. "连个人金融这样的垃圾股也涨了...短线交易的散户买的时候可能忘 了他们的获利很不容乐观."Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuc hi称. "他们可能寄希望于自民党领导的政府将放宽对该行业的规定,但我认 为这不是理性买盘,可能随时触发获利了结." 造纸类股 上涨3.5%,为表现最佳板块. 东证股价指数 收高0.8%,至854.09点.成交量为34.7亿股,接近 上周35.3亿股的日均水平.(完)