更新版 1-日本股市: 收于21个月收盘高位,出口和金融类股涨势提振大盘

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
日股有望录得2005年以来最大年度涨幅. 一家外资券商的交易员称:"人们今天回到交易室...根据内阁名单和 自民党政策决定宣布后看到的情况,建立了一些仓位." 日本财务大臣麻生太郎称,首相安倍晋三命其编制一份刺激方案,无需 受制于上任政府规定的新债发行上限,这暗示可能会有更加激进的经济刺 激政策出炉. 保险等金融股上涨.第一生命保险公司 上涨2.0%,T&D Holdin gs Inc 上涨3.9%. 日圆走贬惠及出口股,丰田汽车 、本田汽车 、TDK C orp 和Panasonic Corp 上涨1.0%至2.6%不等． 日圆下跌使日本企业获利前景恶化速度在12月进一步放缓． 除受政策利好提振上涨的板块外,造纸、个人金融等板块也吸引到买 盘. 但交易员称,此类买盘可能很快消退,因为投资者似乎忽视了基本面情 况. "连个人金融这样的垃圾股也涨了...短线交易的散户买的时候可能忘 了他们的获利很不容乐观."Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuc hi称. "他们可能寄希望于自民党领导的政府将放宽对该行业的规定,但我认 为这不是理性买盘,可能随时触发获利了结." 造纸类股 上涨3.5%,为表现最佳板块. 东证股价指数 收高0.8%,至854.09点.成交量为34.7亿股,接近 上周35.3亿股的日均水平.(完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI