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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 15:27 BJT

更新版 1-日本股市: 收于21个月收盘高位,出口和金融类股涨势提振大盘

日股有望录得2005年以来最大年度涨幅.
    
    一家外资券商的交易员称:"人们今天回到交易室...根据内阁名单和
自民党政策决定宣布后看到的情况,建立了一些仓位."
    
    日本财务大臣麻生太郎称,首相安倍晋三命其编制一份刺激方案,无需
受制于上任政府规定的新债发行上限,这暗示可能会有更加激进的经济刺
激政策出炉.
    
    保险等金融股上涨.第一生命保险公司 上涨2.0%,T&D Holdin
gs Inc 上涨3.9%.
    
    日圆走贬惠及出口股,丰田汽车 、本田汽车 、TDK C
orp 和Panasonic Corp 上涨1.0%至2.6%不等．
    
    日圆下跌使日本企业获利前景恶化速度在12月进一步放缓．
    
    除受政策利好提振上涨的板块外,造纸、个人金融等板块也吸引到买
盘.
    
    但交易员称,此类买盘可能很快消退,因为投资者似乎忽视了基本面情
况.
    
    "连个人金融这样的垃圾股也涨了...短线交易的散户买的时候可能忘
了他们的获利很不容乐观."Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuc
hi称.
    
    "他们可能寄希望于自民党领导的政府将放宽对该行业的规定,但我认
为这不是理性买盘,可能随时触发获利了结."
    
    造纸类股 上涨3.5%,为表现最佳板块.
    
    东证股价指数 收高0.8%,至854.09点.成交量为34.7亿股,接近
上周35.3亿股的日均水平.(完)

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