日本股市: 触及22个月高位,日圆下挫提振出口股走高

路透东京1月4日 - 日股日经指数在2013年首个交易日上扬至22个月高位,因美国通过财政协议避免跌落财政悬崖提振了投资者的冒险意愿,此外日圆走软亦提振丰田汽车 等出口股.

日经指数 早盘收涨2.6%,报10,666.10点,此前曾触及10,734.23点,为2011年3月以来盘中最高水准.

"美国躲开财政悬崖让人舒了一口气,"SMBC日兴证券股市部部长西广市称,市场正为日本新年假期休市期间的各项乐观情势发展演出庆祝行情.

"出口股应该会从日圆走软中受益,因市场预计出口商下一财年财测将表现强劲."