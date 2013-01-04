日本股市: 触及22个月高位,日圆下挫提振出口股走高

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京1月4日 - 日股日经指数在2013年首个交易日上扬至22个月高位,因美国通过财政协议避免跌落财政悬崖提振了投资者的冒险意愿,此外日圆走软亦提振丰田汽车 等出口股.
日经指数 早盘收涨2.6%,报10,666.10点,此前曾触及10,734.23点,为2011年3月以来盘中最高水准.
"美国躲开财政悬崖让人舒了一口气,"SMBC日兴证券股市部部长西广市称,市场正为日本新年假期休市期间的各项乐观情势发展演出庆祝行情.
"出口股应该会从日圆走软中受益,因市场预计出口商下一财年财测将表现强劲."
东证股价指数 涨2.8%,报884.08点.(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。