日本股市: 日经指数触及22个月高位,日圆下挫提振出口股上扬

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透东京1月4日 - 日股日经指数在2013年首个交易日上扬至22个月高位,因美国通过财政协议避免跌落财政悬崖,提振了投资者的冒险意愿;此外日圆走软亦提振丰田汽 等出口股.
日经指数 收涨2.8%,报10,688.11点,为2011年3月4日以来最高收位,亦创2011年3月22日以来最大单日百分比涨幅.
东证股价指数 收高3.3%,报888.51点.(完)
(编译 许娜; 审校 龚芳)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。