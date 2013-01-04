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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 14:23 BJT

日本股市: 日经指数触及22个月高位,日圆下挫提振出口股上扬

路透东京1月4日 - 日股日经指数在2013年首个交易日上扬至22个月高位,因美国通过财政协议避免跌落财政悬崖,提振了投资者的冒险意愿;此外日圆走软亦提振丰田汽 等出口股.

日经指数 收涨2.8%,报10,688.11点,为2011年3月4日以来最高收位,亦创2011年3月22日以来最大单日百分比涨幅.

东证股价指数 收高3.3%,报888.51点.(完)

(编译 许娜; 审校 龚芳)

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