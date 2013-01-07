日本股市:日经早盘收低,出口股及公用事业股遭获利了结

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透东京1月7日 - 日股日经指数周一早盘小幅收低,在指数连涨五日并触及22个月高位之后,获利了结的卖压出笼,公用事业股因评级遭降而跌幅居前.
分析师表示,受惠于美国就业数据的激励,以及新任首相安倍晋三的积极货币政策,日股人气仍高.
不过分析师警告称,若出现修正也非意外,因技术图形显示市场已进入超买.
日经指数 早盘收低0.2%至10,666.20点.稍早时曾高见10,743.69点.
东证股价指数 微涨0.01%,报888.63点.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。