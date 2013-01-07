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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 11:18 BJT

日本股市:日经早盘收低,出口股及公用事业股遭获利了结

路透东京1月7日 - 日股日经指数周一早盘小幅收低,在指数连涨五日并触及22个月高位之后,获利了结的卖压出笼,公用事业股因评级遭降而跌幅居前.

分析师表示,受惠于美国就业数据的激励,以及新任首相安倍晋三的积极货币政策,日股人气仍高.

不过分析师警告称,若出现修正也非意外,因技术图形显示市场已进入超买.

日经指数 早盘收低0.2%至10,666.20点.稍早时曾高见10,743.69点.

东证股价指数 微涨0.01%,报888.63点.(完)
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