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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 11:22 BJT

日本股市: 日经指数早盘下跌,日圆疲势暂止打压出口股

路透东京1月8日 - 日本股市日经指数周二早盘下跌,投资者因该指数近期涨势较快而采取谨慎态度,日圆贬值势头停顿也令出口类股遭到抛售.但对于未来政策将宽松的乐观看法持续,支撑市场人气,使得跌势受限.

日经指数 早盘跌0.5%报10,548.56点.

分析师表示,投资者对一些出口股近期的升势进行获利了结,因日圆贬值的趋势暂时止步.

东证股价指数 亦跌0.5%至877.04点.交投活跃,有18.6亿股换手.(完)
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