日本股市: 日经指数早盘下跌,日圆疲势暂止打压出口股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京1月8日 - 日本股市日经指数周二早盘下跌,投资者因该指数近期涨势较快而采取谨慎态度,日圆贬值势头停顿也令出口类股遭到抛售.但对于未来政策将宽松的乐观看法持续,支撑市场人气,使得跌势受限.
日经指数 早盘跌0.5%报10,548.56点.
分析师表示,投资者对一些出口股近期的升势进行获利了结,因日圆贬值的趋势暂时止步.
东证股价指数 亦跌0.5%至877.04点.交投活跃,有18.6亿股换手.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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