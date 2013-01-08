更新版 1-日本股市: 日经指数下跌,因获利了结打击出口类股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
丰田汽车 跌2.0%,日产汽车 跌1.1%,Fanuc Ltd 走软1.3%.
味之素 上涨2.2%,中外制药 上涨1.1%.
美元报87.43日圆,由上周五所及的两年半高点88.48日圆回落,因为过去一个月美元强劲攀升,使投资者选择锁定利润,尽管预期日本央行可能在本月稍晚进一步推出经济刺激政策.
"如果日圆兑美元跌至88,日经指数可能收复10,600点,甚至进一步上涨."立花证券策略师Kenichi Hirano表示.他并称,市场一直对日间汇率波动非常敏感.
SMBC日兴证券股市部部长西广市表示,尽管大盘受到以外资为主的获利了结打击而下跌,随着散户入场,中小型股吸引到投资者买盘.
交易商称,随着大多数企业在本月中旬至月末开始公布10-12月业绩,投资者由于预期企业获利增长疲弱而变得更加谨慎.
"部分已经持续上涨的个股可能难有进一步上涨的理由,例如工业机械制造商和部分汽车生产商,因为它们的第三季业绩预计疲弱."一外资券商的交易商表示."整体而言,投资者仍然看多,但市场很可能不会直线上升."
夏普 克服市场的整体疲弱,逆市大涨3.9%,因该公司表示10-12月的营业利润好于预期.夏普正设法盈利,以获得新的融资.(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选