更新版 1-日本股市: 日经指数下跌,因获利了结打击出口类股

丰田汽车 跌2.0%,日产汽车 跌1.1%,Fanuc Ltd 走软1.3%.

味之素 上涨2.2%,中外制药 上涨1.1%.

美元报87.43日圆,由上周五所及的两年半高点88.48日圆回落,因为过去一个月美元强劲攀升,使投资者选择锁定利润,尽管预期日本央行可能在本月稍晚进一步推出经济刺激政策.

"如果日圆兑美元跌至88,日经指数可能收复10,600点,甚至进一步上涨."立花证券策略师Kenichi Hirano表示.他并称,市场一直对日间汇率波动非常敏感.

SMBC日兴证券股市部部长西广市表示,尽管大盘受到以外资为主的获利了结打击而下跌,随着散户入场,中小型股吸引到投资者买盘.

交易商称,随着大多数企业在本月中旬至月末开始公布10-12月业绩,投资者由于预期企业获利增长疲弱而变得更加谨慎.

"部分已经持续上涨的个股可能难有进一步上涨的理由,例如工业机械制造商和部分汽车生产商,因为它们的第三季业绩预计疲弱."一外资券商的交易商表示."整体而言,投资者仍然看多,但市场很可能不会直线上升."